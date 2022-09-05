63 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K. (24) isimli kadın, polisin operasyonu ile yakaladı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 14:39
63 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K.’nin, Kayabaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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