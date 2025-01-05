64 bin 160 TL'ye el konuldu! Iğdır'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

64 bin 160 TL'ye el konuldu! Iğdır'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 12:27

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli takibe alındı.

Ekiplerce sürdürülen çalışma sonucu M.Ş.K, İ.A, M.T, A.Y, G.K. ve C.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda 401 kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 160 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 lira para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #uyuşturucu #Iğdır

İlgili Haberler

Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında

Samsun'da 'uyuşturucu' baskını: 24 yaşındaki genç gözaltında
Devriye yaparken fark ettiler: Hız sınırı tabelasının dibinde uyuşturucu!

Devriye yaparken fark ettiler: Hız sınırı tabelasının dibinde uyuşturucu!
Batman’da üzerinde uyuşturucu yakalanan yolcu tutuklandı

Batman’da üzerinde uyuşturucu yakalanan yolcu tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler