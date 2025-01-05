64 bin 160 TL'ye el konuldu! Iğdır'da 'uyuşturucu' operasyonu: 6 gözaltı
Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerce sürdürülen çalışma sonucu M.Ş.K, İ.A, M.T, A.Y, G.K. ve C.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda 401 kullanıma hazır sentetik uyuşturucu, 160 paket gümrük kaçağı sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 64 bin 160 lira para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #uyuşturucu #Iğdır
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