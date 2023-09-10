65 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:23

Güncelleme: 10.09.2023 - 11:24

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın 2’nci katında oturan Nuriye Çobanoğlu’nu (65) Alanya’da ikamet eden yakınları defalarca aramalarına rağmen ulaşamadı.

Yakınları Çobanoğlu'na ulaşamayınca durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine giden polis ekipleri, Çobanoğlu'nun yalnız yaşadığı evin kapısını çaldı ancak açan olmadı.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULUNDU

Bir süre sonra Alanya’dan gelen Çobanoğlu’nun yakınları anahtarla kapıyı açıp polis ekipleriyle içeri girdi. Yaşlı kadın, yakınları ve polis ekipleri tarafından salonda hareketsiz şekilde bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Nuriye Çobanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çobanoğlu’nun cansız bedeni, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.