90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşlı kadın yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 14:20
90 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Havuzbaşı Sokak’ta meydana gelen olayda, A.Y.’den (90) haber alamayan yakınları eve gelince yaşlı şahsı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede A.Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

Yaşlı kadının cenazesi de incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kayseri

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