Şehit polisin eşi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da PKK'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in (32) eşi Hatice Sayil, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'li teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer Sayil'in eşi Hatice Sayil Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde cipinde hareketsiz bulundu.
Sayil'i cipinde hareketsiz görenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi Hatice Sayil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Sayil’in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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