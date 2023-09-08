Aydın'da 11 köpek ölü bulundu: İnceleme başlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki 11 köpeğin boş arazide ölü bulunmasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 17:14
Aydın'da 11 köpek ölü bulundu: İnceleme başlatıldı
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Aydın'ın Efeler ilçesi Danişment Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde boş bir arazide yoldan geçenler, hareketsiz yatan köpekleri fark etti.

Durum, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi, jandarma ve Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi.

İncelemede, arazinin çeşitli yerlerinde toplam 11 köpeğin öldüğü belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere köpek ölülerinden numune aldı.

Zehirlendiği düşünülen köpekler, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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