Adrese operasyon düzenlendi... Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

Adrese operasyon düzenlendi... Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'in Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.B'nin saklandığı ikameti belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #osmaniye

İlgili Haberler

Osmaniye'de sır olay: 77 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Osmaniye'de sır olay: 77 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'de faciadan dönüldü! Yük treniyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 yaralı
Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye'de 'sosyal medya' operasyonu: 1 tutuklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler