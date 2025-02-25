Adrese operasyon düzenlendi... Osmaniye'de IŞİD operasyonu: 1 tutuklama
Osmaniye'de terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD'in Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı iddia edilen A.B'nin saklandığı ikameti belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: #osmaniye
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