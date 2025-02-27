Adreslere baskın yapıldı... İzmir merkezli IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
İzmir merkezli 10 ilde, silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, terörizmin finansmanının önlenmesi yönelik soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olma ve örgüt propagandası yapma suçlarından soruşturma ve kovuşturmaları bulunan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre banka hesap hareketlerinde "bağış", "infak", "yardım" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
9 GÖZALTI
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir, Adana, Ankara, Osmaniye, Elazığ, İstanbul, Adıyaman, Mersin, Isparta ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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