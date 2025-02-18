68 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir süredir haber alınamayan Sabri Gökmen (68), evinde ölü bulundu.

68 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 00:33

Beypazarı Hanlarönü Meydanı'nda bulunan evinde yalnız yaşayan Sabri Gökmen'den, bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapının açılmaması üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından evin kapısının açılmasından sonra içeri giren ekipler Gökmen’i hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Gökmen'in cesedi morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Ankara #ölü bulundu

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