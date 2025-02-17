Susurluk'ta sır olay: Bir kişi evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:20

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:21

Edinilen bilgilere göre, olay Susurluk Han Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.E’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, E.E’nin yaşadığı apartmanda yoğun bir koku fark etti. Komşularının da uzun süredir kendisini görmediklerini belirtmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAPI AÇILINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Savcılık talimatıyla kapının açılmasının ardından ekipler, E.E’yi salon kısmında çekyat üzerinde, battaniye örtülü halde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.E’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı incelemelerde bulunurken, şahsın yakınlarına haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.