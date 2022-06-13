6'lı masanın 'Kurumsal Reformlar Komisyonu' raporu açıklandı

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:10

CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir'den oluşan Kurumsal Reformlar Komisyonu, yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırladıkları raporu bugün Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’ndeki toplantıda açıkladı. Toplantı sonrası siyasiler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Faik Öztrak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

TÜİK SORUNU

"Kurumsal kapasitede yaşanan büyük yıkım sonucunda ağır bir yönetim krizi baş göstermiştir. Delik deşik olan kamu ihale sistemi, şeffaf olmayan ihalelerle dağıtılan kamu özel işbirliği modeli, Merkez Bankası rezervlerinin satılması kamu maliyesini ağır yükler altına sokmuş, disiplin bozulmuştur.

Güvenilirliği en ağır yara alan kurumlardan biri TÜİK olmuştur. TÜİK’in başta enflasyon olmak üzere işsizlik, büyüme, yoksulluk gibi verilerine güven kalmamıştır. Bu durum tüm yurttaşlarımızda haklarının yenildiği gerekçesi ile infiale neden olmaktadır. Verilerle oynanması da sorunların çözümünü imkansız hale getirmektedir.

"HASAR TESPİT KOMİSYONU OLUŞTURULACAKTIR"

Ülkenin risk primi 800 baz puanı aşmıştır. Bu dünyada bizim de içinde olduğumuz ligde en yüksek primdir. Altılı Masa olarak mevcut hükümetin ekonomide neden olduğu yıkımın görünenden daha ağır olduğunu biliyoruz.

İktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı yetkin kişilerden bir hasar tespit komisyonu oluşturulacaktır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen beş arkadaşıma teşekkür ediyor, arka planda çalışan herkese de ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum."

'MERKEZ BANKASI İTİBARLI BİR KURUM OLACAK'

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Durum ve Hasar Tespit Komisyonu'nun kurumlarda veri ve bilgi talep etme konusunda tam yetkili olacağını söyledi. Tekir, "Komisyon veri kalitesiyle ilgili sorunları, kamu zararlarını, riskleri cumhurbaşkanına rapor edecek" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da raporda Merkez Bankası’nın enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirilmesi hedefine yönelik olarak hükumet ile belirlediği enflasyon hedefi ve kur rejimi çerçevesinde elindeki araçları bağımsız şekilde kullanan ve karar alan, itibarlı bir kurum olmasının hedeflendiğini söyledi.

DEVA'lı İbrahim Çanakçı, "Faiz düşürdük’ ibaresi tamamen bir safsatadan ibarettir. Faizlerin düşürüldüğü söz konusu değil, tablo ortada. Merkez Bankası’nın aldığı faizi düşürüyorsunuz, hazinenin ödediği faizi yüzde 17’den yüzde 28’lere kadar çıktı. Şu anda yüzde 25 civarında. Merkez Bankası’nın rakamlarına gidip bakalım. Bu maceraya girildiği eylül ayından bugüne ihtiyaç kredileri faizleri düştü mü? Taşıt kredileri faizleri düştü mü? Hiçbir faiz düşmüş değil, tüm faizler arttı. Hem faiz hem kur hem de enflasyon patlamıştır" ifadelerinde bulundu.

EKONOMİK KRİZ

Ekonomik krize ilişkin konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, acil çözüm için erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti.

Yılmaz, "Şu anda acil çözümün üretilebilmesi için bir erken seçimin ve isterlerse bir baskın seçimin yapılması gerekir ki bu yönetim değişsin, sizinle paylaştığımız bu öneri ve tedbirleri hayata geçirelim. Bu öneri ve tedbirler hayata geçirilmezse şu anda ekonominin içinde bulunduğu koşullar ve sorunlar giderek derinleşecektir. Dolayısıyla sorunuzun bir yerinde Türkiye ekonomisinin Lübnanlaşması gibi bir cümle kullandınız, inşallah iş oraya kadar gitmeden erken seçim bu işin çaresidir yönetim değişir ve bu kadro görevi devralır" dedi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin nedeninin Cumhurbaşkanlığı sistemi olduğunu vurgulayan Çanakçı, "Hazırlıklarımız tamam, bu kurumsal reformların zaman alması diye bir durum söz konusu değil, bunlar iktidar değişir değişmez uygulamaya konulabilecek ve hayata geçirilebilecek, sonuçları da elde edilebilecek adımlar. Türkiye’nin bugün yaşadığımız olduğu sorunların temel kök sebebi ucube Cumhurbaşkanlığı sistemidir, akıl ve bilimden uzak politikalardır ve ehliyetsiz ve liyakatsiz kadrolardır. Seçim sandığı millet önüne gelirse ve iktidar değiştiği anda havanın değişeceğini göreceğiz. Hatta sandık ufukta göründüğü andan itibaren durumun değiştiğini çok net bir şekilde göreceğiz" dedi.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

Gazetecilerin devlet zararından şahsi mallarıyla sorumluluğu meydana getirecek bir yasal düzenleme yapmayı planlıyor musunuz sorusunna cevap veren Durmuş Yılmaz, "“Her iki sorunun cevabı da metinde var. Gerek Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması gerekse Faik Bey’in sunduğu kamu maliyesiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması ve verilerin ortaya çıkarılması üzerine söylediği gibi sebep olunan bütün zararlar, incelenecek meri hukuk, meri mevzuat çerçevesinde ilgililere rücu edilecek ve bu zararlar tazmin ettirilecektir. Devlet Planlama Teşkilatı da Strateji ve Planlama Teşkilatı olarak hayata geçirilecek" dedi.

DP Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, “Türkiye bir hukuk devleti. Anayasası’nda öyle yazıyor. Gerek Anayasa gerek kanunlar süs olsun diye çıkarılmadı. Bir dönem zarfında iktidar sahiplerinin bilinçli tercihleriyle o yasanın uygulanmaması, bir daha uygulanmayacak anlamına gelmiyor. Yasaya uymayanların, kanunları çiğneyenlerin, suç işleyenlerin bu incelemenin sonunda raporlanması halinde haklarında ne işlem yapılacağını ifade ettik" dedi.

"ERDOĞAN MERAK ETMESİN..."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altılı masaya ilişkin “Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar, adaylık yarışındalar kendi içlerinde, bizim öyle bir derdimiz yok” sözlerine ilişkin yanıt veren Faik Öztrak, “Bu çalışmalar sırasındaki büyük uyum, aslında önümüzdeki dönemde uygulanacak olan politikaların ne kadar etkili olacağını da ortaya koydu. Sayın Erdoğan merak etmesin, bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.