7 adrese eş zamanlı operasyon: Bandırma'da 5 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 7 adrese yapılan asayiş operasyonlarında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

7 adrese eş zamanlı operasyon: Bandırma'da 5 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:28

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda insan ticareti, cinsel saldırı ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yapılan aramalarda 56 adet uyuşturucu hap, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca şarjörü ve 2 adet 7.65 mm çapında fişek, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve toplum sağlığının korunması için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.


Etiketler: #bandırma #Balıkesir

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