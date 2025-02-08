Bursa'da gece yarısı dehşet anları: Arkadaşlarıyla sohbet ederken silahlı saldırıya uğradı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yusuf K. (22), arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı.
İsaören Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında sokakta arkadaşlarıyla sohbet eden Yusuf K.'ya, motosikletle geçen kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
Yusuf K., sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığılırken saldırgan, geldiği motosiklet ile olay yerinden kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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