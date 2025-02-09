Bursa'da şüpheli ölüm: İşyerinde cansız bedeni bulundu!
Bursa’nın İznik ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda bir genç ölü bulundu.
Olay, sabaha karşı İznik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir gece işyerinde kalması için izin verdiği Ahmet Yakar’ı sabah kapıyı açtığında hareketsiz halde gören işyeri sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelerini sürdürürken Yakar’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi raporu ile netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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