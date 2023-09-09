7 aylık hamile kadını öldürdü: Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:36

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:37

Isparta’da 7 aylık hamile olan birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa’yı öldüren sanık Şehmuz Gezen’in yargılandığı davanın karar duruşması Isparta 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme salonunda sanık Şehmuz Gezen, Raziye Karabuğa’nın babası İsmail Durmaz, sanığın annesi Hayriye Gezen ile babası Mehmet Gezen ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından karar verilmeden önce sanık Şehmuz Gezen’e son sözü soruldu. Tutuklu sanık Gezen kayınvalidesi Elvan A. tarafından dolduruşa geldiğini dinlenmesini istedi. Sanığın dinlenme talebi mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Son kez söz verilen sanık “Pişmanım, diyecek bir şey bulamıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Şehmuz Gezen için indirimsiz ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Mart günü merkeze bağlı Yazısöğüt Köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmuz G. ile 1 yıldır 'dini nikahlı' olarak yaşadığı ve 7 aylık hamile olan Raziye Karabuğa otomobille gezmeye çıktı. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Şehmuz Gezen, Raziye Karabuğa’yı (24) yanındaki tüfekle 2 el ateş ederek baş ve göğüs bölgesinden vurdu. Şehmuz Gezen, ağır yaralanan Raziye Karabuğa’yı Isparta Şehir Hastanesi’ne bırakarak, olay yerinden kaçtı. Raziye Karabuğa ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, polis tarafından yakalanan Şehmuz Gezen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.