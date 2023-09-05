Çanakkale Boğazı'nda korkunç olay... Kadın cesedi bulundu!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 20:27

Güncelleme: 05.09.2023 - 20:31

Çanakkale'de Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında seyir halindeki GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular, denizin yüzeyindeki cesedi fark etti.

İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri denizde cesedin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerce denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.