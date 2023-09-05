Çanakkale Boğazı'nda korkunç olay... Kadın cesedi bulundu!
Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapurdaki yolcular denizin yüzeyinde kadın cesedi fark etti.
Çanakkale'de Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında seyir halindeki GESTAŞ'a ait arabalı vapurdaki yolcular, denizin yüzeyindeki cesedi fark etti.
İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri denizde cesedin bulunduğu noktaya ulaştı.
Ekiplerce denizden çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.
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