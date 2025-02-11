Adıyaman'ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Adıyaman'da etkili olun elverişsiz hava koşulları nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Çelikhan ile Besni ilçesinde ise taşımalı eğitime ara verildi.
Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gölbaşı ve Tut ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Gölbaşı ve Tut kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, ilçelerde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu görevlilerine de idari izin verildi.
Öte yandan, Çelikhan ile Besni ilçesinde de taşımalı eğitime ara verildi.
Etiketler: #adıyaman #kar tatili
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