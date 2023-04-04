7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi

Muğla’da polis 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirdi.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 13:33
7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan’ın Bozüyük Mahallesi'nde V.K.’ye (68) ait bir depo içerisinde sahte içki bulunduğu bilgisine ulaştı. Polisin depoya düzenlediği operasyonda 7 bin 880 şişe sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K., hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.


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