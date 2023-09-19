7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 10:13
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iki farklı adreste gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. 

Depolara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyete götürüldü. 

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Kaçak akaryakıt kaçak

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