7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana polisi 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakaladı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki iki farklı adreste gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.
Depolara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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