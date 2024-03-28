7 günlük süre verildi... Süleyman Soylu hakkında icra takibi başlatıldı!

Baskın Oran’a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin TL tazminata çarptırılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, ödeme yapmadığı için icra takibi başlatıldı. Soylu’nun evine, borcun 7 gün içinde ödenmesi yönünde uyarının yer aldığı tebligat gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:55
7 günlük süre verildi... Süleyman Soylu hakkında icra takibi başlatıldı!
Abone Ol google-news

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.

TOPLAM 27 BİN 103 TL ÖDEYECEK!

Mahkeme, Soylu’nun 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Soylu, mahkeme kararına rağmen borcunu ödemedi. Bunun üzerine Baskın Oran, Soylu hakkında icra takibi başlattı.

Kısa Dalga’nın aktardığına göre; Ankara 2. Genel İcra Dairesi’nden Soylu’ya gönderilen icra emrinde, 10 bin TL manevi tazminat alacağının yanı sıra yargılama giderleri, yıllık kanuni faiz, vekalet ücreti olarak toplam 27 bin 103 TL ödemesi gerektiği belirtildi.

7 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

İcra emrinde, Soylu’dan borcunu 7 gün içinde ödemesi ya da teminat göstermesi istendi. Bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde cebri icra yoluyla paranın tahsil edileceği uyarısında bulunulan icra emrinde, Soylu’ya bu durumda mal beyanında bulunması gerektiği, aksi takdirde hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Baskın Oran, 23 Haziran 2017’de yayımlanan “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısında, ulusal basında yer alan hak ihlallerine ilişkin haberleri sıralayarak bu olayların Kürt yurttaşlarda kırgınlık ile öfke yaratabilecek ve toplumsal barışın kurulmasını güçleştireceğini belirtmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Baskın Oran’ın bu yazısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” demişti.

Bunun üzerine Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Soylu hakkında 10 bin TL manevi tazminat talebi istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Oran’ın tazminat talebini reddetmiş, karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozmuştu.

Yapılan yeniden yargılamada Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu’nun Baskın Oran’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.


Baskın Oran haberleri ceza haberleri icra haberleri İçişleri Bakanı haberleri Süleyman Soylu haberleri tazminat haberleri

İlgili Haberler

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti

'Tasfiye' sürüyor: Süleyman Soylu'ya yakın iki 'karakutu' Emniyet müdürü istifa etti
Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı

Özgür Özel: Süleyman Soylu, Türkiye'de 2 kişiye kafayı taktı
Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!

Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’

İmamoğlu’ndan Yerlikaya’ya sert tepki: ‘Dönsene Ankara’ya, işin gücün yok mu?’
‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!

‘Swinger’dan sonra bu konuya da değindi… Esra Ezmeci’den ‘eş değiştirme’ tepkisi!
'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!

Karamürsel sahillerinde şok edici olay: Öldürülmüş yunus karaya vurdu!
Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi

Coca-Cola Türkiye'de bayrak değişimi
Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’

Eski Trabzonsporludan Erol Bulut’a övgü: ‘Onu takımda tutmalılar’
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı
Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!

Milyonlarca istihdam yapay zeka nedeniyle risk altında olabilir!