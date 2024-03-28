7 günlük süre verildi... Süleyman Soylu hakkında icra takibi başlatıldı!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 10:55

Güncelleme: 28.03.2024 - 10:55

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baskın Oran’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.

TOPLAM 27 BİN 103 TL ÖDEYECEK!

Mahkeme, Soylu’nun 24 Haziran 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Ancak Soylu, mahkeme kararına rağmen borcunu ödemedi. Bunun üzerine Baskın Oran, Soylu hakkında icra takibi başlattı.

Kısa Dalga’nın aktardığına göre; Ankara 2. Genel İcra Dairesi’nden Soylu’ya gönderilen icra emrinde, 10 bin TL manevi tazminat alacağının yanı sıra yargılama giderleri, yıllık kanuni faiz, vekalet ücreti olarak toplam 27 bin 103 TL ödemesi gerektiği belirtildi.

7 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

İcra emrinde, Soylu’dan borcunu 7 gün içinde ödemesi ya da teminat göstermesi istendi. Bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde cebri icra yoluyla paranın tahsil edileceği uyarısında bulunulan icra emrinde, Soylu’ya bu durumda mal beyanında bulunması gerektiği, aksi takdirde hapis ile cezalandırılacağı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Baskın Oran, 23 Haziran 2017’de yayımlanan “Kürtler üzerine bazı trajikomik deneyler” başlıklı yazısında, ulusal basında yer alan hak ihlallerine ilişkin haberleri sıralayarak bu olayların Kürt yurttaşlarda kırgınlık ile öfke yaratabilecek ve toplumsal barışın kurulmasını güçleştireceğini belirtmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Baskın Oran’ın bu yazısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kendisini ilim adamı diye pazarlamış yazısının her kelimesini alçakça kurgulamış bir uşak Baskın Oran hakkında suç duyurusunda bulunuyorum” demişti.

Bunun üzerine Baskın Oran’ın avukatı Oya Aydın, Soylu hakkında 10 bin TL manevi tazminat talebi istemiyle dava açmıştı. Mahkeme, Oran’ın tazminat talebini reddetmiş, karar istinaf mahkemesinde de onanmıştı. Ancak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozmuştu.

Yapılan yeniden yargılamada Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Soylu’nun Baskın Oran’a 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti.