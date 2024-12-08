7 İlde Bungalov dolandırıcılığı: 5 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 08.12.2024 - 13:54

Güncelleme: 08.12.2024 - 13:54

Elazığ merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapan 16 şüpheli, gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesinde bungalov kiralamak isteyen kişilerin dolandırıldığına dair ihbarlar üzerine harekete geçti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla "Sivrice bungalov kiralama" adı altında ilanlar verdikleri ve kendileriyle iletişime geçenlerden kiralama bedelinin tamamını veya kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Elazığ merkezli 7 ilde 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplamda 38 milyon 811 bin 289 TL'lik işlem hacmi belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı.