7 ilde 'vergi müfettiş yardımcılığı sınavı' soruşturması: 21 gözaltı kararı

Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 ilde 'vergi müfettiş yardımcılığı sınavı' soruşturması: 21 gözaltı kararı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:46

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”


Etiketler: #vergi

İlgili Haberler

Vergi uzmanından 3 Ocak 2025'te otomatik ÖTV zammı değerlendirmesi: Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine büyük artış

Vergi uzmanından 3 Ocak 2025'te otomatik ÖTV zammı değerlendirmesi: Akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine büyük artış
Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar için emeklilik uygulaması kaldırılıyor

Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar için emeklilik uygulaması kaldırılıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'esnafa konum vergisi' açıklaması: 'Gelir elde edenler...'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan 'esnafa konum vergisi' açıklaması: 'Gelir elde edenler...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler