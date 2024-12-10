7 ilde 'vergi müfettiş yardımcılığı sınavı' soruşturması: 21 gözaltı kararı
Vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturması kapsamında Ankara merkezli 7 ilde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2012 yılı vergi müfettiş yardımcılığına giriş sınavı soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.
Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 21 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir.”
Etiketler: #vergi
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