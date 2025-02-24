7 ilde yasadışı bahis çetesi çökertildi! 2 bin 560 banka hesabı incelendi: 13 tutuklama

Mersin polisinin yaptığı çalışmada 712 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşan yasadışı bahis sitesi belirlendi, 2 bin 560 banka hesabı tek tek incelenerek operasyon düzenlendi. Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

7 ilde yasadışı bahis çetesi çökertildi! 2 bin 560 banka hesabı incelendi: 13 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 09:50

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ’Yasadışı Bahisle Mücadele’ çerçevesinde çalışma yaptı.

Ekiplerin hassas ve titiz bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 bin 560 banka hesabının detaylı analiz çalışması yapıldı.

Polis şüphelilerin yurt dışı üzerinden yasadışı bahis sitesi kurarak 712 milyon TL işlem hacmine ulaştığını belirledi.

Bunun üzerine Mersin merkezli 7 ilde şafak vakti eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

13 TUTUKLAMA

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi, 13’ü tutuklandı. 7’si adli kontrol kararıyla olmak üzere 8 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


Etiketler: #adli kontrol #Mersin

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