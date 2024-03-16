7 kadın daha öldürüldü: Türkiye’de durdurulamayan erkek şiddeti her geçen gün katlanarak artıyor

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

Antalya’da Antika Ayer, İstanbul’da Duygu Can, İzmir’de Zahide Yurtkal, Erzurum’da Kadriye Böçkün evli oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Çanakkale’de Canan Kabil oğlu tarafından, Aydın’da Ömür Aslan birlikte olduğu erkek tarafından, Erzurum’da Asude Helen Böçkün ise babası tarafından katledildi. Geçtiğimiz haftalarda ise 24 saatte sekiz kadın erkek şiddetine kurban gitti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal ve Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan avukat Selin Nakıpoğlu Türkiye’de önlenemeyen kadın cinayetleriyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

"İKTİDAR SORUNLU"

Avukat Esin İzel Uysal, “Ne yazık ki sorumlular aynı. Bu cinayetlerden kadın düşmanı politikalar üreten siyasi iktidar sorumlu” dedi. Uysal şöyle devam etti: “Mart ayının başından beri üç günde yedi kadın cinayeti gerçekleşti, geçen haftalarda ise bir günde sekiz kadın cinayeti gerçekleşti. Seçimler öncesinde bu ülkenin bütün yurttaşlarının nasıl eşit ve özgür yaşayacağıyla ilgili fikirleri duymamız gerekirken kadın düşmanı siyasetin yürütüldüğünü görüyoruz.”

Avukat Selin Nakıpoğlu ise erkek şiddetiyle mücadale için şiddeti meydana getiren, besleyen ana nedenleri görmek gerektiğini söyledi. Nakıpoğlu, “AKP bloku, İstanbul Sözleşmesi’nin önleme, koruma, mevzuat geliştirme yükümlülüklerinden devletin imzasını çekerek kurtulduğu yanılması yaşamaktadır. Yol haritası bellidir, o da sözleşmedir” dedi.