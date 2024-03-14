Boşandığı kadını bıçakla yaralayan sanıktan pişkin savunma: 'Öldürmek istesem...'

Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:57

Güncelleme: 14.03.2024 - 15:53

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Gedik (35), 2019 yılında boşandığı Halil Karabıyık (36) tarafından çalıştığı markette 2 Eylül saat 16.30 sıralarında bıçaklı saldırıya uğradı.

Kalçasından ve karnından aldığı darbelerle yaralanan Gedik, iş yerinin karşısındaki başka bir markete kaçtı. Gedik, market sahibinin araya girmesiyle ölümden döndü.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne kaldırılan Elif Gedik, tedavi altına alındı, ardından Çanakkale'ye sevk edildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli Karabıyık, olayın ardından gözaltına alındı. Karabıyık, Bozcaada ilçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ezine Adliyesi'ne sevk edildi. Karabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Karabıyık hakkında 'öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Karabıyık, şikâyetçi Elif Gedik ve yakınları katıldı.

"NİYETİM OLSAYDI..."

Tutuklu sanık Halil Karabıyık duruşmadaki ifadesinde, kendini şöyle savundu:

"Arkadaşımla evde oturuyorduk. Oğluma telefon ettim, açmadı. Ulaşamayınca Elif’i aradım. Telefona bir başka adam çıktı. Bana küfretmeye başladı. Kendisinin cinayetten yattığını söyledi. Bunun üzerine telefonu kapattım. Daha sonra beni görüntülü olarak aradılar. Elif ve yanındaki adamı öpüşürken gördüm. Sabah olduğunda ise oğlumu arayıp, olanları anlattım. Daha sonra Elif’in babasını aradım ve olanları ona da anlattım. Elif’in babası, 'Onun psikolojisi bozuk. İdare et' dedi. Bu durumları kendisiyle konuşmak için arkadaşımla birlikte Bozcaada’ya gittik. Çünkü kızım için tedirgin oldum. Böyle bir adama çocuk emanet etmek istemedim.

Bozcaada’ya geldikten sonra oğlum, arkadaşım ve ben Elif’in çalıştığı dükkana gittik. Elif'e yemek yiyerek olanları konuşmak istediğimi söyledim. Bıçağı yanımda sürekli olarak taşırdım. Yaptığım iş dolayısıyla ve arabamın kaportasını açmak için kullanıyordum. Yemek yemeğe gitmek için dükkandaki eşyaları topluyorduk. O sırada Elif yüzme tükürüp bana küfretti. Niyetim ona ufak da olsa zarar vermekti, öldürme gibi bir niyetim yoktu.

Öldürme gibi bir niyetim olsaydı bıçağı belden aşağıya bacaklarına doğru sallamazdım; boynuna, kalbine saplardım. Zaten küçük bir kadın, istesem her zaman öldürürüm. Ama niyetim öyle değildi. Bacaklarına zarar vermek istedim. İstesem de öldürmem. Çünkü kızım annesini çok seviyor. Babasız kaldı, bir de annesiz kalmasını istemem. Markete doğru koştuk. Daha sonra market içerisinde bıçakladım. Yaptıklarım normal değil, pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Niyetim öldürmek değildi. Öyle bir niyetim olsa 1 saat eşya toplar mıydım."

"BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ ANLADIM"

Şikâyetçi Elif Gedik ise, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eski eşimden evliliğimizin başından sonuna kadar sürekli sistematik şiddet gördüm. Bunun hastane kayıtları, para cezaları mevcut. Hatta uzaklaştırma kararları var. Annemin evine gittiğim zaman camı kırarak, eve girip darbettiği oldu. Sanığın iddialarını reddediyorum. İkinci eşiyle nikah kıyabilmek için benimle anlaşmalı olarak boşandı. Beni aradığı zaman dışarda arkadaşlarım birlikteydim. Tahrik edecek bir şey yapmadım. Görüntülü aradığında öpüşme gibi bir eylem yaşanmadı.

Olaydan bir gün önce beni aradı. Kızımla konuşmak istediğini söyledi. Ertesi gün işteydim. Oğlum, Halil ve arkadaşı çalıştığım iş yerine geldi. Halil benimle iş yerinin önündeki parkta konuşmak istediğini söyledi. Parka girmedim, önündeki kaldırıma oturduk. Bana geçen seneden beri benimle birlikte oturmak istediğini, ‘çocuklarla birlikte yanımda kal' dedi. Kabul etmedim.

Bunun üzerine dudağıma tokat attı, küfretti. Beni öldüreceğini anladım. Sürekli olarak cebinde bulunan bıçağı gösteriyordu. O an bıçağı saplar diye bağıramadım. Dükkana müşteriler geldi. Dükkana gelenlere kaş, göz işareti yaparak polisleri aramalarını istedim. Şahsın telefonu çaldı. Telefonu açtığını görünce karşı markete doğru kaçtım. 'Eski eşim beni öldürecek' diye bağırdım, yardım istedim. Bıçakla göğsüme doğru hamle yaptı. Ben yan dönünce akciğer ve karaciğerim hasar aldı, kaburgam kırıldı. Orada bulunan vatandaşlar beni kurtardı, Halil’in eylemine son vermesini sağladı."

Mahkeme heyeti, sanık Halil Karabıyık’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı 5 Nisan tarihine erteledi.