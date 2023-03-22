7. kattan düşmüştü: Sedefnur Çağlar'ın birlikte olduğu polis memuru için beraat kararı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:54

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:57

Kocaeli’de, 23 yaşındaki Sedefnur Çağlar'ın, 7'nci kattaki evin balkonundan şüpheli şekilde düşüp yaralandığı olaya ilişkin yargılanan polis memuru Ahmet Ata'nın "üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine karar verildiği aktarıldı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, olay, 9 Ocak 2022 tarihinde Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, birlikte olduğu polis memuru Ahmet Ata ile birlikte, polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada iki polis memuru ve E.Ş. adlı kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sedefnur, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Evin sahibi polis memuru O.Ç. ise, idari soruşturma nedeniyle açığa alındıktan sonra savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Sedefnur Çağlar, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Vücudunda ağır hasar bulunan Sedefnur'un tedavisine evinde devam ediliyor.

HASTANE ODASINDA MAHKEME KURULDU

Olayın ardından uzun süre bilinci kapalı kalan Sedefnur Çağlar'ın durumunun iyiye gitmesi üzerine, polis ekipleri birkaç kez ifadesini almayı denedi, ancak Sedefnur konuşamadı. Yasal sürenin dolması nedeniyle Sedefnur Çağlar'ın ifadesi olmadan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yargılama sırasında savunma yapan Sedefnur Çağlar'ın birlikte olduğu polis memuru Ahmet Ata, genç kadının daha önce de intihara kalkıştığını iddia ederek, olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Yargılama sürecinde Sedefnur Çağlar'ın durumunun daha iyi olduğunun anlaşılması üzerine, Sivas'ta ataması yapılan bir naip hakim, uzman psikolog ve her iki tarafın avukatlarının bulunduğu bir heyet, genç kadının tedavisinin yapıldığı hastane odasında mahkeme kurarak ifadesini aldı.

Sedefnur Çağlar ifadesinde, olay günü evde neler yaşandığını, nasıl düştüğünü hatırlamadığını söyledi. Daha önce intihar girişiminde bulunduğunu ve Ahmet Ata’nın engel olduğunu söyleyen Sedefnur Çağlar, Ahmet Ata’nın kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uygulamadığını, ancak son dönemlerde kavgalarının olduğunu belirtti.

BERAT TALEBİNDE BULUNDU!

Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanık Ahmet Ata ve taraf avukatları hazır bulundu. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ahmet Ata'nın "üzerine atılı suçu işlediğinin şüpheli olması" gerekçesiyle, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesinin uygulanması gerektiğini belirterek sanığın beraatini istedi.

Son sözü sorulan sanık Ahmet Ata, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçu işlemediğim göz önüne alınarak beraatimi talep ediyorum. En başından beri samimi bir şekilde yapmadığımı söyledim. Sürecin bu şekilde olması gerekiyormuş. Keşke böyle olmasaydı. Tek istediğim Sedef'in iyi olması."

Son savunmaların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık polis memuru Ahmet Ata'nın yapılan yargılaması sonucunda üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi. Sanık hakkında önceki celselerde verilen adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararları da kaldırıldı.