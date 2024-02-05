7 yaşındaki çocuk ölmüştü... Böcek ilacı faciasında yeni gelişme
Konya'da böcek ilaçlaması yaptığı evin üst katındaki çocuğun hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de zehirlenmesine yol açtığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve olayın yaşandığı merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katını ilaçladığı tespit edilen yabancı uyruklu Ahmet Al A.'nın (32) polisteki işlemleri tamamlandı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.
Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A. (32), 20 Ocak'ta böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurmuştu.
Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olaydan sonra tutuklanan yabancı uyruklu Abdülkerim El A., evin ilaçlamasını sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye yaptırdığını söylemişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Başkanlar neden yargılanmıyor?
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!