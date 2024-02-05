7 yaşındaki çocuk ölmüştü... Böcek ilacı faciasında yeni gelişme

Konya'da böcek ilaçlaması yaptığı evin üst katındaki çocuğun hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de zehirlenmesine yol açtığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 15:37
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan ve olayın yaşandığı merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katını ilaçladığı tespit edilen yabancı uyruklu Ahmet Al A.'nın (32) polisteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradaki sorgusu sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklananların sayısı 2'ye yükseldi.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Abdülkerim El A. (32), 20 Ocak'ta böcek ilaçlaması yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrılmış, üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurmuştu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra tutuklanan yabancı uyruklu Abdülkerim El A., evin ilaçlamasını sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye yaptırdığını söylemişti.


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