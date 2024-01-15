Kastamonu KYK yurdunda tantuni zehirlenmesi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:25

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:25

Kastamonu'da dün akşam meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tantuni yiyen öğrenciler gıda zehirlenmesi yaşandı. Olayın ardından öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bazı öğrencilere ambulansta müdahale edilirken, bazıları ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler mide bulantısı, karın ağrısı ve isal gibi şikayetlerde bulundu.