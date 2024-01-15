Kastamonu KYK yurdunda tantuni zehirlenmesi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri tantuniden zehirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:25
Kastamonu KYK yurdunda tantuni zehirlenmesi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'da dün akşam meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tantuni yiyen öğrenciler gıda zehirlenmesi yaşandı. Olayın ardından öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bazı öğrencilere ambulansta müdahale edilirken, bazıları ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler mide bulantısı, karın ağrısı ve isal gibi şikayetlerde bulundu.


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