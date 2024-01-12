Manisa'da doğalgaz zehirlenmesi: İki kardeş hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde doğalgazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:48
Manisa'da doğalgaz zehirlenmesi: İki kardeş hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
Player Alanı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40) durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğalgazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan doğalgaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.


Manisa doğalgaz kardeş Zehirlenme

İlgili Haberler

Doğalgazdan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı

Doğalgazdan etkilenen 3'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış olacak mı?

Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış olacak mı?
Pendik’te doğalgaz borusu patladı: İki katlı bina tahliye edildi!

Pendik’te doğalgaz borusu patladı: İki katlı bina tahliye edildi!

En Çok Okunan Haberler