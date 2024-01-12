Manisa'da doğalgaz zehirlenmesi: İki kardeş hayatını kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde doğalgazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.
Player Alanı
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40) durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Doğalgazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan doğalgaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama!
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Yeniden Refah'ta 'İstanbul' krizi!
- İhracı istenen CHP'li üye AKP'yi övdü
- Gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur, son halini paylaştı
- Emekliye ek zamda sona doğru, tarih netleşti!
- ABD'nin Yemen saldırısı ne anlama geliyor?