7 yaşındaki Cumali'den acı haber geldi!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 12:37

Güncelleme: 17.04.2025 - 12:47

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan Cumali Timi'nin, yaşadıkları çadırın yakındaki sulama kanalında su altı polisleri tarafından cesedi bulundu. Timi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

Soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?



Yedi yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan 2025 Cumartesi günü sabah saat 09:00 civarında, ailesinin kaldığı çadırdan arkadaşlarıyla oyun oynamak için ayrıldı.

Annesi Karanfil Timi’nin baş ağrısı nedeniyle uyuduğu sırada, Cumali’nin Yunus Emre adlı arkadaşıyla oynadığı biliniyordu.

Oyun sonrası üşüdüğünü söyleyerek çadıra döneceğini belirten Cumali, 10 dakika içinde kayıplara karıştı. Aile, çocuklarını bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi ve aynı gün saat 15:00’te arama çalışmaları başladı.