Kayıp Cumali'den haber yok: Arama çalışmaları 5. gününde
Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 5'inci gününde de sürüyor.
İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı.
Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı. İşçiler, Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki verdi. Kanal ve çevresinde 162 personel, 37 kara aracı, 5 bot ve 3 balıkçı teknesi, cayrokopter ve 2 dronla arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalar 5'inci gününde de sürerken, Timi'nin yakınları Cumali'nin bir an önce bulunmasını istedi.
Etiketler: #Adana
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden akademisyen
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- Öğrencilerin sorularına cevap veremedi, salonu terk etti
- Kürsüde Devlet Bahçeli'ye meydan okudu!
- Türk devletleri Güney Kıbrıs'ı Türkiye'ye tercih etti
- Sinem Dedetaş’tan net açıklama!
- Sırrı Süreyya Önder ameliyata alındı
- CHP birinci, yurttaş İmamoğlu’nu istiyor!
- Kurultay soruşturmasında 86 kişinin ifadesi alınacak