Van AFAD ekipleri enkaz altında sıkışan kediyi kurtardı

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki çalışmaları sırasında enkaz altında sıkışan bir kediyi de kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 18:26
Van AFAD ekipleri enkaz altında sıkışan kediyi kurtardı
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Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Ülke meydana gelen ilk depremin şokunu atlatamamışken, bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Deprem bilançosunun en ağır olduğu illerden olan Malatya'da Van AFAD ekipleri ise büyük bir çaba sarf ediyor.

133 SAAT SONRA...

İlçedeki Hayat Sitesindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 133 saattir beton yığınları arasında sıkışan kediyi de kurtarmayı başardı.

Kurtarılan kedi veterinerlere götürülmek üzere görevli ekiplere teslim edildi.


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