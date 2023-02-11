Van AFAD ekipleri enkaz altında sıkışan kediyi kurtardı
Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, depremden etkilenen Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki çalışmaları sırasında enkaz altında sıkışan bir kediyi de kurtardı.
Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Ülke meydana gelen ilk depremin
şokunu atlatamamışken, bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci
deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremlerde 10 ilde binlerce bina yıkıldı.
Deprem bilançosunun en ağır olduğu illerden olan Malatya'da Van AFAD ekipleri
ise büyük bir çaba sarf ediyor.
133 SAAT SONRA...
İlçedeki Hayat Sitesindeki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 133 saattir beton yığınları arasında sıkışan kediyi de kurtarmayı başardı.
Kurtarılan kedi veterinerlere götürülmek üzere görevli ekiplere teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- 'Bu başlı başına bir cinayettir'
- Bir Zamanlar Çukurova oyuncusu depremde yaşamını yitirdi
- Erdoğan yeni kararları açıkladı