7 yaşındaki Mert Yağız kurtarılamamıştı... 'Şırıngalı çikolatadan ölüm' davasında yeni bilirkişi raporu istendi

Ankara’da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına takılması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın tutuksuz yargılandığı davada yeni bilirkişi raporu istendi.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:28
7 yaşındaki Mert Yağız kurtarılamamıştı... 'Şırıngalı çikolatadan ölüm' davasında yeni bilirkişi raporu istendi
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Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Fatma Şahin ve Koray Hozantaş dışındaki sanıklar ve bazı sanık avukatları, duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı.

Alınan bilirkişi raporuna itiraz eden sanık Fatma Şahin ve Koray Hozantaş, suçsuz olduklarını savunarak, beraatlarını talep etti. Bazı sanık müdafileri de bilirkişi raporuna itiraz ederek, tekrar rapor düzenlenmesini talep etti.

Sanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki sanıkların kusur ve sorumluluklarının tespitine ilişkin gıda mühendisi, A sınıfı iş güvenliği uzmanı ve adli tıp uzmanından oluşturulacak yeni bir heyet tarafından tekrar rapor düzenlenmesine hükmetti.

Duruşma 2 Ekim’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybemişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da ’taksirle ölüme neden olmak’ ve ’görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 13’er yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 22’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ayrı dava açılmıştı.

İki dava, Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirilmişti.


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