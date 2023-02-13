7 yaşındaki Mustafa depremden 163 saat sonra sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 7 yaşındaki Mustafa, depremden 163 saat sonra sağ kurtarıldı. Mustafa’yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışmasını yürütüyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Karatay Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi aldı.
Enkazda tünel açan ekipler, 7 yaşındaki Mustafa’yı depremden 163 saat sonra sağ çıkardı.
Mustafa’yı kurtaran ekipler büyük sevinç yaşadı.
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