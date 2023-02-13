Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedeler İstanbul'a sevk ediliyor
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde yaralanan 46 kişi daha askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirilerek hastanelere sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki yapan depremin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor.
Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ve 19 refakatçinin bulunduğu askeri kargo uçağı saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere nakledildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
- TCDD'den 'ücretsiz ulaşım' açıklaması
- MasterChef şampiyonu Uğur Kardaş tutuklandı
- Yandaş Sevda Türküsev'den skandal sözler
- Muhabir Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesine tepki
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı
- Can kaybında büyük artış!
- Riskli bölgeleri açıkladı, 'Felaket olur' diyerek uyardı
- Depremin yeni görüntüsü: Tam o an...
- Yandaş Selmanoğlu'ndan acının kalbinde provokasyon