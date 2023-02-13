Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedeler İstanbul'a sevk ediliyor

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 00:15

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 00:15

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki yapan depremin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor.

Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ve 19 refakatçinin bulunduğu askeri kargo uçağı saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere nakledildi.