Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedeler İstanbul'a sevk ediliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremlerde yaralanan 46 kişi daha askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirilerek hastanelere sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 00:15
Kahramanmaraş depreminde yaralanan depremzedeler İstanbul'a sevk ediliyor
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıcı etki yapan depremin ardından enkaz altından çıkarılan yaralıların İstanbul'a nakli devam ediyor.

Adana'dan kalkan ve içinde 46 yaralı ve 19 refakatçinin bulunduğu askeri kargo uçağı saat 22.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Burada hazır bekleyen ambulanslara alınan yaralılar, çevrede bulunan hastanelere nakledildi. 


Kahramanmaraş depremi depremzede İstanbul

İlgili Haberler

ABD'den İskenderun'a aile ziyaretine giden çift depremde hayatını kaybetti

ABD'den İskenderun'a aile ziyaretine giden çift depremde hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya'da depremler nedeniyle yas ilan edildi

Kuzey Makedonya'da depremler nedeniyle yas ilan edildi
Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı

Barcelona'dan depremzedelere destek mesajı

En Çok Okunan Haberler