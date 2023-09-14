7 yaşındaki oğlunu öldüren şahıs hakkında yeni gelişme

Mersin'in Mut ilçesinde 7 yaşındaki oğlunun boğazını keserek öldüren Mehmet T. tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:43
7 yaşındaki oğlunu öldüren şahıs hakkında yeni gelişme
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Mersin'in Mut ilçesi Meydan Mahallesi'nde 7 Eylül günü iddiaya göre, ağabeyinin yanına misafirliğe gelen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.’nin boğazını bıçakla kesti, ardından kendisini bıçakladı.

Komşuları durumu fark edince 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 7 yaşındaki Mehmet T. kurtarılamadı.

Olaydan sonra kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.


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