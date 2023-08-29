7 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı!

Sivas'ta, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:51
7 yıl hapis cezası bulunan FETÖ firarisi Sivas'ta yakalandı!
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'yü yakaladı. 

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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