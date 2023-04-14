Son Dakika: FETÖ firarisi Mehmet Cintosun yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi... FETÖ’nün güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

AA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 13:54
Son Dakika: FETÖ firarisi Mehmet Cintosun yakalanarak Türkiye'ye getirildi
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 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasında yer alan Mehmet Cintosun'u, yurtdışında düzenlenen operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden yakalama kaydı bulunan Cintosun, 1995-2014 arası dönemde FETÖ'nün Azerbaycan yapılanmasında sözde üst düzey yönetici olarak faaliyet gösterdi.

Cintosun, 2014'te Türkiye'ye döndü ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına firar etti. Örgütsel faaliyetlerini yurt dışında sürdüren Cintosun'un, kendisine bağlı çalışan örgüt mensubu kuryeler aracılığıyla yurt içinde faaliyet gösteren FETÖ üyelerine finansal destek sağladığı belirlendi.

 

Cintosun'un, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Bahattin Karataş, Harun Tokak, Talip Büyük gibi isimlerle irtibatlı kurduğu uluslararası organizasyonla finans faaliyetlerini yönettiği, yurtdışına yasal olmayan yöntemlerle kaçmak isteyen örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı tespit edildi.


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