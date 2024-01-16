7 yıl önce boşandığı eski eşini av tüfeğiyle öldürdü
Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kadın, 7 yıl önce boşandığı eski eşini bir tartışma sırasında av tüfeğiyle bir el ateş ederek öldürdü.
Manisa’nın Salihli ilçesinde 7 yıl önce boşandığı kocasını
av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki ikamet önünde
meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile
Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile
eski eşi arasında tartışma devam etti.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği
ile eski eşine 1 el ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin
ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan
İrfan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi Ayşe Y. “Kasten adam öldürme
suçundan” çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli maaşlarındaki artış belli oldu!
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Gerçek ortaya çıktı
- 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı!
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı
- Akşener o ismi engelledi!
- Bahçeli'den 'Can Atalay' çağrısı!
- Zincir marketlerde yeni dönem!