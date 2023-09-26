İzmir'de evde 16 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:43

İzmir'in Bayraklı İlçesinde polis ekipleri, bir evde kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğunu bilgisine ulaştı.

Ekiplerin gittiği evde kapıyı yabancı uyruklu H.E.B. açtı. Evde yabancı uyruklu 9 erkek, 6 kadın ve 1 çocuk yakalandı. Organizatör şüphelisi H.E.B. ise gözaltına alındı.

Göçmenlerin kimlik tespiti ve diğer işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.