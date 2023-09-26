İzmir'de evde 16 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir evde 1'i çocuk, 16 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.
İzmir'in Bayraklı İlçesinde polis ekipleri, bir evde kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğunu bilgisine ulaştı.
Ekiplerin gittiği evde kapıyı yabancı uyruklu H.E.B. açtı. Evde yabancı uyruklu 9 erkek, 6 kadın ve 1 çocuk yakalandı. Organizatör şüphelisi H.E.B. ise gözaltına alındı.
Göçmenlerin kimlik tespiti ve diğer işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
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