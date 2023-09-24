Aydın’da 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:24
Aydın’da 44 kaçak göçmen kurtarıldı
Abone Ol google-news

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. 

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 44 kaçak göçmen kurtarıldı. 

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Player Alanı
aydın Kuşadası kaçak göçmen

İlgili Haberler

Adana'da kaçak sigara üretilen eve operasyon: 3 gözaltı

Adana'da kaçak sigara üretilen eve operasyon: 3 gözaltı
Kaçak imalathaneye şok baskın: Afrika’dan getirildiler!

Kaçak imalathaneye şok baskın: Afrika’dan getirildiler!
Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler