Aydın’da 44 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:24

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:24

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 44 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.