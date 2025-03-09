71 yaşındaki adam av tüfeğiyle intihar etti
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Şenköy köyünde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 71 yaşındaki adamın av tüfeğiyle evinde kendini vurarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Şenköy köyünde meydana geldi.
İddialara göre, 71 yaşındaki Recep K.'dan yakınları uzun bir süre haber alamadı.
İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Eve gelen yakınları tarafından Recep K. odasında hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden yaşlı adamın av tüfeği ile intihar ettiği ortaya çıktı.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #zonguldak #intihar
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