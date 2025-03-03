Hastane çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu!

Sinop’ta hastanenin çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu. Yetkililer, şahsı güçlükle ikna etti.

Hastane çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 09:41

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.


Etiketler: #Hastane #intihar

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