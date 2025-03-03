Bunalıma giren kadın, vergi dairesinin çatısına çıkıp çocuğuyla intihara kalkıştı

Yalova'da bunalıma giren B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

Bunalıma giren kadın, vergi dairesinin çatısına çıkıp çocuğuyla intihara kalkıştı
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DHA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:56

Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi.

B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.

 


Etiketler: #Yalova #İntihar girişimi

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