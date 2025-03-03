Bunalıma giren kadın, vergi dairesinin çatısına çıkıp çocuğuyla intihara kalkıştı
Yalova'da bunalıma giren B.S.S. (45), 8 yaşındaki engelli oğluyla 6 katlı binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Kadın ekipler tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalımda olduğu öne sürülen B.S.S., engelli oğlunu da yanına alıp, 6 katlı Yalova Vergi Dairesi binasının çatısına çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler hava yastığı açarken, kadın, ekiplerin 1 saatlik çabasının ardından ikna edilip çatıdan indirildi.
B.S.S., çocuğuyla birlikte sağlık ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: #Yalova #İntihar girişimi
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