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71 yaşındaki adam, keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

71 yaşındaki adam, keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

21.06.2026 23:21:00
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İHA
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71 yaşındaki adam, keçisini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde sulama kanalına düşen keçisini kurtarmak için suya giren yaşlı adam, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Olay, Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde meydana geldi.

İddiaya göre, keçilerini otlatan Remzi Ömür’ün (71) sürüsündeki keçilerden biri sulama kanalına düştü.

Keçisini kurtarmak için kanala giren Ömür, kuvvetli akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çocuklar, yaşlı adamın sulama kanalındaki mazgallara takılı halde hareketsiz durduğunu fark ederek durumu büyüklerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Remzi Ömür’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı adamın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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