72 yıl hapis cezası olan firari yakalandı

Sakarya’da iki ayrı şahsı aynı anda kasten öldürme suçundan aranan ve toplamda 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:28
72 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
Abone Ol google-news

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde ‘iki ayrı şahsı aynı anda kasten öldürme’ suçundan aranan ve toplamda 72 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak Sakarya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


sakarya haberleri hapis haberleri Hapis Cezası haberleri firari haberleri

İlgili Haberler

Uyuşturucu satıcılarına 525 yıl hapis!

Uyuşturucu satıcılarına 525 yıl hapis!
Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'

Gazeteci Hakan Gülseven tutuklandı: 'Siz şu an beni izliyorsanız/okuyorsanız ben hapishanedeyim demektir'
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı

Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 zanlı yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İki gün arayla kayboldular, çifte kayıpta sıcak gelişme

İki gün arayla kayboldular, çifte kayıpta sıcak gelişme
7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması

7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması
Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı

Tekin Kartal'a Barcelona'da suikast: Mafya hesaplaşmasında öldürüldü, kışlada anıldı
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek

Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!
Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'

Son Dakika... Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması: 'Bakanlığımız yarın süreci paylaşacak'
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti