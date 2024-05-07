Uyuşturucu satıcılarına 525 yıl hapis!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 1000 polisin katıldığı şafak operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan 39 sanığa, toplam 525 yıl hapis cezası verildi.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:49
Uyuşturucu satıcılarına 525 yıl hapis!
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, yaklaşık bir yıldır yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle İnegöl ilçesinde devasa operasyona start verdi. 

10 dedektör köpeği, 12 özel harekat unsuru, 125 ekip, 1 helikopter ve 2 İHA olmak üzere 1000 personel ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12’si cezaevinde olmak üzere 51 şüpheli gözaltına alındı. 

Soruşturma çerçevesinde yakalanan şahısların araçlarında, ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 193 gram metamfetamin, 1 kilo 940 gram bonzai, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenevir, 18 adet sentetik hap, 4 adet terazi ve bir tüfek ile 13 tabanca ele geçirildi.

Operasyon anı kameraya yansırken, polisten kaçan bir şüpheli helikopterle tespit edilip yakalandı. Gözaltına alınan 51 şüpheliden 37’si tutuklandı. Adli makamlar tarafından 8’i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6’sı serbest bırakıldı.

2 yıldır yargılanan 79 şahıs, karar duruşmasına çıktı. Mahkeme 39 şüpheliye uyuşturucu ticaretinden 525 yıl hapis cezası verdi. Üst limitten verilen cezalar İnegöl tarihinde ilk oldu.


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