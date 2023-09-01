74 gün sonra eve dönmüştü: Tina, sahibi Korhan Berzeg’i arıyor

Gönen'de Ekonomist Korhan Berzeg ile birlikte ormana gittikten sonra kaybolan ve 74 gün sonra kendi başına geri dönen köpek Tina, jandarma ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte sahibi Berzeg’i arıyor. Sabahın ilk ışıkları ile ekipler ile ormana giden Tina, ekiplere öncülük ediyor.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 08:36
74 gün sonra eve dönmüştü: Tina, sahibi Korhan Berzeg’i arıyor
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde kaybolan Ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmaları 77. günde de devam ediyor.

EKİPLERLE ORMANA GİTTİ

Berzeg ile ormana giden ve 74 gün sonra geri dönen doberman cinsi köpek Tina ise, bu sabah ekiplerle birlikte ormana gitti.

Ekiplere öncülük eden Tina, Armutlu Mahallesi kırsalında ekiplerle birlikte sahibi Korhan Berzeg’i arıyor.

DİNÇ VE GÜÇLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kaybolduktan sonra Armutlu’ya geri dönen Tina’nın jandarma, JASAT timleri, sivil unsurlar ve GÖNDAK ekipleri ile arama kurtarma çalışmalarına katılması kameralarca görüntülenirken, Tina’nın oldukça dinç ve güçlü olduğu dikkatlerden kaçmadı.


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