Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg olayında duygu dolu anlar: Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu...

77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg’in kayboluşunun ardından köpeği Tina’nın eve geri dönmesi ile duygu dolu anlar yaşandı. Yöre sakinlerinin gördüğü doberman cinsi köpek Tina’yı alıp Berzeg Ailesi’nin evine getirdiği anda Korhan Berzeg’in eşi Angela Berzeg ile kavuşma anları kameralara yansıdı. Kayıp Korhan Berzeg ile evden ayrılan ve Berzeg’in akıbetine şahitlik ettiği tahmin edilen Tina ile Angela’nın buluşma anı duygu dolu dakikaları da beraberinde getirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 07:58
Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg olayında duygu dolu anlar: Tina ile Angela 77 gün sonra kavuştu...
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Balıkesir'de 77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg’in köpeği Tina’nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir’in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi.

Olayın meydana geldiği Armutlu’ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. Kriminal uzmanları Tina’dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu.

Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.

KÖPEĞİ GERİ DÖNDÜ

Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg’in eşi Angela ile buluştu.

Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg’e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg’in ’Tina, Tina’ seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg’in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi.

HEYECANDAN YERİNDE DURAMADI

Tina’yı seven Angela, ona sarılırken, Tina ise adeta heyecandan yerinde duramadı.

Tina’nın Korhan Berzeg’in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Köpeği ile birlikte kaybolan Korhan Berzeg ise deyim yerinde ise tüm ormanlarda aranıyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı.

Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.


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