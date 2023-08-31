76 gündür aranıyor... Kayıp ekonomist Berzeg'i arama çalışmalarında yeni gelişme!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:59

Güncelleme: 31.08.2023 - 13:13

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da bırakıp doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

250 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Kayıp ihbarı üzerine bölgede, Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Balıkesir Jandarma Komando, Jandarma Asayiş, Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri, AFAD, UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda bu zamana kadar 250 kilometrelik alan havadan ve karadan tarandı. Ancak Berzeg'in evinin önünden itibaren 3 kez sil baştan yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

20 ŞÜPHELİNİN İFADESİ ALINDI

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra yapılan ihbarları da değerlendiren ekipler, MİT'in de katıldığı arama çalışmaları kapsamında şu ana kadar 20 şüphelinin ifadesine başvurdu. Berzeg'in kaybolduğu gün, bölgeden geçen 40 aracın sürücüleri de sorgulandı. Berzeg'in takibe alınan banka hesaplarında da kaybolduğu günden, bu yana herhangi bir hareketlilik belirlenmedi.

74 GÜN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Soruşturma ve arama çalışmaları sürerken Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina' 74 günün ardından 29 Ağustos'ta evine döndü. Armutlu Mahallesi'ndeki evine gelen ancak kimseyi bulamayınca 500 metre ileride, Berzeg'lerin aile dostunun evinin olduğu bölgeye giden 'Tina'yı görenlerin ihbarı sonrası Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gitti. Erman'ın evine gittiği Berzeglerin aile dostunun da köpeği teşhis etmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Berzeg'in eşi Angela Berzeg, Armutlu Mahallesi’ndeki evlerine gelip köpeği teslim aldı.

BAKIMLI VE TEMİZ HALİ DİKKATİ ÇEKTİ

74 gün sonra dönen 'Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin ise temiz olduğu görüldü. Köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendiriliyor. Özel eğitimli olan köpeğin, karakteristik özellikleri üzerinden değerlendirme yapan, köpek eğitim uzmanlarından da destek alan ekipler, 'Tina'nın da görev alacağı bir yol haritası belirledi. Dün Berzeg'in evine gelen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, köpeğin fotoğraflarını çekip, parmak izine ulaşılması için tasma üzerinde incelemeler yaptı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Görgü tanığı 5 kişinin ifadesini alan ekipler, Berzeg'i arama çalışmalarına 78 kişiden oluşan AFAD, JAK, Jandarma Komando, GÖNDAK ve SAR ekipleri ile bugün de devam etti. İz takip köpeklerinin de yer aldığı arama çalışmaları, 'Tina'nın bulunduğu yerden başlatıldı. 'Tina'ya GPS cihazı takılarak arazide nereye gideceği takip edilecek. Böylece köpeğin 74 gün boyunca kaldığı yer veya yerlerin tespiti düşünülüyor. Bu sabahki çalışmaları, Armutlu Mahallesi'ne gelen Gönen Kaymakamı Aslan Yurt da yakından takip etti.

KAN VE DIŞKI ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Öte yandan Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile Berzeg'in evine gelen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kaybolduğu süre içinde 'Tina'nın ne ile beslendiğini belirlemek için kan ve dışkı örnekleri aldı. Örnekler, Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvarı'nda inceleniyor. İncelemenin sürdüğü, sonuçların henüz çıkmadığı öğrenildi.

EVİNDEKİ İLK ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada 'Tina'nın bulunduğu 29 Ağustos'ta Angela Berzeg ile evinin bahçesinde ilk buluşmasında bahçedeki kabından su içtiği, ardından kendisini bekleyen kalabalığın yanına gittiği, daha sonra Angela Berzeg'i fark ederek ona doğru koşup kokladığı öğrenildi.